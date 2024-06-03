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11:32, 3 июня 2024Бывший СССР

В Грузии сообщили о разработке портала для иноагентов

Минюст Грузии создаст портал для организаций, проводящих интересы иноагентов

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Министерство юстиции Грузии в течение 60 дней разработает портал для организаций, проводящих интересы иностранных сил. Об этом сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.

Иноагенты будут обязаны зарегистрироваться на портале и заполнить финансовую декларацию за 2023 год. Пока портал находится в стадии разработки.

Согласно закону «О прозрачности иностранного влияния», организациями, проводящими интересы иностранной силы, считаются те, которые получают более 20 процентов доходов из-за рубежа.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятие закона об иноагентах улучшит условия вступления в Европейский союз. Он также отметил, что это повысит суверенитет республики.

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      Илья Таксюр
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