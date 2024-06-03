В Кремле анонсировали совещание Путина с Совбезом

Пресс-секретарь Песков: 3 июня президент Путин проведет совещание с Совбезом

В понедельник, 3 июня, президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с Советом безопасности. Мероприятие анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По сообщению представителя Кремля, совещание с участием Путина запланировано на начало второй половины дня.

Совет безопасности РФ — конституционный совещательный орган, который занимается подготовкой решений президента по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства.

В состав его постоянных членов входят зампредседателя Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МВД Владимир Колокольцев, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов и другие ключевые российские чиновники и министры.