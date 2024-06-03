В МИД предупредили США о последствиях ударов ВСУ западным оружием по России

Рябков: Россия предупреждает США о последствиях ударов ВСУ западным оружием

Москва предупреждает Вашингтон о последствиях разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары западным оружием по России. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, его слова передает РИА Новости.

«Предостерегаем американских политиков от их просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Они в силу непонятных причин недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить. Президент России Владимир Путин неоднократно высказывался на эту тему», — сказал дипломат.