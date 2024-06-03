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18:30, 3 июня 2024Бывший СССР

В России рассказали о дальнейших действиях ВСУ

Полковник Ходаренок: летом ВСУ попытаются лишить Россию превосходства в воздухе

Фото: Ints Kalnins / Globallookpress.com

Летом 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются лишить Россию превосходства в воздухе. О дальнейших действиях ВСУ рассказал полковник в отставке, военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

По словам эксперта, главной целью ВСУ на лето станет нанесение поражения авиационным, ракетным, противовоздушным и сухопутным группировкам Вооруженных сил России при помощи западного оружия. «По расчетам ВСУ, потери должны быть такими, при которых российская армия потеряет способность вести дальнейшие наступательные действия и будет вынуждена остановиться на достигнутых рубежах», — говорится в статье.

Так, первыми целями украинских военных должны стать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, постановщики помех Воздушно-космических сил России, ударные группировки оперативно-тактической и дальней авиации, а также крылатые и оперативно-тактические баллистические ракеты. Отмечается, что такие действия ВСУ предпримут для создания благоприятных условий для ведения обороны.

При этом военный обозреватель подчеркнул, что ожидаются удары западными ракетами MGM-140 ATACMS, Storm Shadow/SCALP-EG и Taurus KEPD 350/150, разрешение на использование которых украинские военные могут получить в ближайшее время.

Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что удары ВСУ по российской территории приведут к началу нового этапа военного конфликта. По его мнению, подобные действия ВСУ приведут к эскалации напряженности и применению тактического ядерного оружия.

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      Александр Курбатов
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