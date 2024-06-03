В российском регионе привели в готовность силы ПВО

В Курской области после объявление опасности атаки БПЛА приготовили силы ПВО

В Курской области привели в боевую готовность силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил врио губернатора российского приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал чиновник.

Затем Смирнов сообщил о том, что в области объявили ракетную опасность. Он призвал находящихся дома граждан укрыться в помещениях без окон, а тех, кого тревога застала на улице, зайти в подходящее укрытие.