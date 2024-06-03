В российском регионе жилой дом загорелся из-за обстрела со стороны ВСУ

Врио губернатора Смирнов: из-за обстрела ВСУ в Елизаветовке загорелся жилой дом

В селе Елизаветовка в Глушковском районе Курской области из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся жилой дом. Об этом со ссылкой на центр «Патриот» сообщил врио губернатора российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Пожар удалось потушить пожарным и добровольцами пожарной команды «Патриот». Огонь не перекинулся на соседние постройки благодаря слаженной работе тех, кто ликвидировал возгорание, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Курской области автомобиль, внутри которого находилась семья из трех человек, подорвался на неизвестном устройстве. Оно лежало на трассе в пакете между селом Козино и поселком Крупец. В автомобиле, взорвавшемся в приграничье, находился и 15-летний подросток. Взрыв уничтожил машину, однако находившимся внутри нее людям удалось выжить.

До этого в частном домовладении Курской области начался пожар после атаки беспилотных аппаратов ВСУ. Дроны атаковали села Гордеевка и Успеновка, после атаки началось возгорание. Помимо того, взрыв повредил линию электропередачи.