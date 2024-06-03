В российском вузе студентов вызвали на собрание из-за конфликта с иностранцами

В Волгограде студентов вызвали на собрание из-за конфликта с иностранцами

В Волгограде студентов одного из городских вузов вызвали на собрание. Поводом этому стал конфликт с участием иностранных учащихся, сообщает V1.ru.

Якобы в очереди на сдачу экзамена студенты из Египта напали на русских девушек, приводит издание сообщение одного из Telegram-каналов. Другие учащиеся заступились за сокурсниц.

После этого один из сотрудников вуза проинформировал студентов, что декан вызывает весь курс для разбора ситуации. «Все, кто особо отметился, написать завтра объяснительные», — написано в сообщении, скриншот которого опубликован в заметке. На видео с собрания один из иностранцев заявил, что его оскорбили по национальному признаку. Декан на это ответила, что «мы все одной национальности — студенты».

Позже студент, который изначально сообщил о конфликте, опубликовал видеообращение. В нем он указал, что его слова были неверно истолкованы. «Никакой драки, потасовки не было», — подчеркнул он. Руководство вуза добавило, что опубликованные скриншоты переписок были отредактированы.

Ранее в Петербурге студент-иностранец назвал русских «самой убогой нацией» и поблагодарил Гитлера за геноцид славян. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении учащегося уголовное дело.