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17:47, 3 июня 2024Наука и техника

Японский миллиардер отказался лететь на Starship к Луне

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава отказался лететь на Starship к Луне

Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава отказался лететь на Starship к Луне. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Бизнесмен отменил миссию DearMoon, в рамках которой предполагалось совершить облет естественного спутника Земли, из-за неопределенностей с графиком Starship.

На сайте проекта DearMoon указано, что облет Луны должен состояться в конце 2023 года. Контракт на миссию с компанией SpaceX был заключен в 2018 году. «Я подписал контракт в 2018 году, исходя из предположения, что DearMoon запустится к концу 2023 года», — приводит издание заявление японского миллиардера.

В декабре 2021 года российский корабль «Союз МС-20» отправил на Международную космическую станцию двух туристов — японских бизнесмена Юсаку Маэдзава и продюсера Едзо Хирано.

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      Иван Потапов
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