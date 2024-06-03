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08:43, 3 июня 2024Мир

Южная Корея решила приостановить действие межкорейского военного соглашения

Yonhap: СНБ Южной Кореи приостановил действие межкорейского военного соглашения

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи решил полностью приостановить действие межкорейского военного соглашения от 2018 года до полного восстановления доверия между странами. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейскую президентскую администрацию.

Отмечается, что такое решение было принято на рабочем координационном совещании СНБ под председательством генерального секретаря Ким Тэ Хе.

Ранее Северная Корея заявила, что прекратит отправлять воздушные шары с мусором в Южную Корею. Уточняется, что кампания оставила южнокорейцам «достаточный опыт того, насколько неприятно они себя чувствуют».

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      Семен Александров
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