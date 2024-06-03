Задержанные украинские агенты готовили диверсию на аэродроме и подрыв офицера

Задержанные ФСБ агенты Украины готовили диверсию на аэродроме и подрыв офицера

Задержанные сотрудниками ФСБ в Севастополе украинские агенты планировали диверсию на военном аэродроме в поселке Кача и заложить взрывчатку под машину российского офицера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Один из агентов рассказал на видео, что ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, поставил задачу фотографировать идущие корабли Черноморского флота и отправлять ему. Указаниям звонящего мужчина последовал 10-12 раз. За это ему четыре раза переводили по 20-26 тысяч рублей.

Также неизвестный сказал задержанному встретить автобус, идущий из Донецкой народной республики, и забрать из него на сохранение посылку. Ее должен был забрать другой человек в течение недели. Однако вскоре неизвестный перезвонил и дал указание спрятать посылку.

Другой агент должен был изъять взрывчатку из тайника и, используя ее, совершить диверсию на аэродроме. Третий задержанный — бывший контрактник украинской армии — по заданию куратора планировал расправиться с высокопоставленным офицером Черноморского флота. Для этого он устанавливал места проживания военных и маршруты их передвижений.

Ранее сообщалось, что силовики задержали пять агентов украинских спецслужб, которые были завербованы в Запорожской области. Возбуждены уголовные дела по статьям 205 («Террористический акт») и 275 («Государственная измена») УК РФ.