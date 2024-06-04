Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:02, 4 июня 2024Культура

Пятилетнюю дочь Анастасии Заворотнюк привели на могилу матери

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев привел младшую дочь на могилу матери

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев привел пятилетнюю дочь Милу на могилу матери. Об этом сообщает StarHit.

Семья посетила Троекуровское кладбище на следующий день после прощания с артисткой. Отмечается, что Чернышева с ребенком сопровождали бабушка Валентина и сестра актрисы Анна. Родные звезды накрыли поминальный стол.

Ранее были раскрыты детали диагноза Анастасии Заворотнюк.

30 мая родные артистки сообщили о том, что звезды сериала «Моя прекрасная няня» не стало.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Шанс унизить Макрона». В США заявили, что Путин может ответить Парижу ударом по французским военным на Украине

      Туристов предупредили об опасной для жизни привычке перед полетом на самолете

      Названа причина невыхода складного iPhone

      На Украине уклонистов-нарушителей границы будут сразу отправлять в военкомат

      Россиянка не пустила детей в укрытие во время объявления ракетной опасности

      Пятилетнюю дочь Анастасии Заворотнюк привели на могилу матери

      В Госдуме заявили о появлении в зоне СВО врага «хуже хохла»

      Лукашенко подарил президенту Монголии два трактора и получил от него двух коней

      Риттер назвал спланированной акцией изъятие паспорта перед полетом в Россию

      В Латвии назвали «объявлением войны» закрытие Балтики для российских судов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше