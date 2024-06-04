Раскрыта опасность алкоголя в салоне самолета

Thorax: алкоголь в салоне самолета снижает уровень кислорода в крови

Немецкие ученые раскрыли опасность сочетания алкоголя и пониженного давления в салоне самолета из-за его влияния на уровень кислорода в крови и частоту сердечных сокращений даже у молодых и здоровых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Thorax.

Атмосферное давление снижается с высотой даже в салоне самолета, вызывая падение уровня насыщения крови кислородом примерно до 90 процентов у здоровых пассажиров на крейсерской высоте. Это примерно соответствует высоте около 2438 метров над уровнем моря и давлению 753 гектопаскалей.

В эксперименте участвовали 48 человек в возрасте от 18 до 40 лет, разделенные на две группы. Одна группа находилась в лаборатории сна при нормальном давлении, а другая — в барокамере, имитирующей давление в салоне самолета. Испытуемые выпивали эквивалент двух банок пива или двух бокалов вина.

Результаты показали, что у тех, кто пил алкоголь и находился в барокамере, уровень SpO2 снижался до 85 процентов, а частота сердечных сокращений увеличивалась до 88 ударов в минуту. У добровольцев, не употреблявших алкоголь, показатели SpO2 и частоты сокращений были выше: на уровне 88 процентов и 77 ударов в минуту соответственно. В лаборатории сна разница в SpO2 у обеих групп была несущественной (95-96 процентов).

Периоды глубокого сна (N3) и быстрого сна (REM) были также сокращены при сочетании алкоголя и имитации давления в салоне самолета. Эти фазы сна являются важными для восстановления организма.

Исследователи отмечают, что в условиях эксперимента участники спали в положении лежа, что доступно только для первого класса, и это делает результаты не в равной степени применимыми к основной массе пассажиров.