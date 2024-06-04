Байден назвал Трампа осужденным преступником

Байден: впервые осужденный преступник претендует на пост президента США

Американский лидер Джо Байден назвал своего оппонента на выборах и экс-главу Белого дома Дональда Трампа осужденным преступником после обвинительного вердикта присяжных. Об этом сообщает Politico.

«На прошлой неделе кампания вступила на неизведанную территорию. Впервые в американской истории бывший президент, который является осужденным преступником, теперь претендует на пост президента», — сказал политик.

При этом он отметил, что еще более разрушительным становится нападение Трампа на американскую систему правосудия.

Отмечается, что до этого момента Байден в основном избегал обсуждения уголовного дела Трампа, опасаясь создать впечатление, что он политизирует этот процесс.

Ранее глава государства раскритиковал способы сбора пожертвований Трампом на предвыборную кампанию, штаб которого продает различные товары с его символикой. Президент США обвинил Трампа в продаже своего президентства тому, кто больше заплатит.