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22:43, 4 июня 2024Интернет и СМИ

Байден несколько раз оговорился в интервью американскому журналу

Джо Байден несколько раз оговорился в интервью журналу Time
СюжетСаммит G7
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден несколько раз оговорился в интервью американскому журналу Time.

Говоря о последствиях повышения пошлин на товары из Китая, американский глава упомянул президента России Владимира Путина. Time вынужден был сделать примечание, что президент США, «по всей видимости, обращался к Си Цзиньпину».

Кроме того, Байден назвал Шольца Шульцем, вспоминая свою встречу с ним якобы на полях саммита G7 в Великобритании в 2021 году. В то время канцлером была Ангела Меркель.

В ответ на вопрос о своем возрасте Байден предположил, что он может исполнять обязанности президента США «лучше всех, кого вы знаете».

Ранее Байден перепутал названия стран и в результате оговорки раскритиковал решение Вашингтона «лезть на Украину». После этого он исправился, уточнив, что имел в виду Ирак и Афганистан.

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      Юлия Мискевич
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