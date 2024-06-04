Байден сравнил вклад Европы и США в «борьбу с Россией»

Байден заявил, что Европа потратила больше денег на «борьбу с Россией», чем США

Президент США Джо Байден заявил, что страны Европы вкладывают больше средств на «борьбу с Россией», чем США. Об этом он рассказал в интервью Time.

«Мы потратили много денег на Украину, но Европа потратила больше денег, чем Соединенные Штаты. В совокупности Европа потратила больше денег на борьбу с Россией», — заявил американский лидер.

Ранее представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри заявил, что ведомство добилось успехов в борьбе с обходом санкций против России.

Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор отметил, что ни Европа, ни США не располагают достаточными силами для борьбы с военной мощью России.