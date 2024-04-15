Американцев призвали осознать свое бессилие в борьбе с мощью России

Макгрегор: ни Европа, ни США не располагают силами для борьбы с мощью России

Ни Европа, ни США не располагают достаточными силами для борьбы с военной мощью России. Об этом заявил в соцсети Х (бывшая Twitter) экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор, призвав американцев осознать свое бессилие в этом неравном противостоянии.

«Ни европейцы, ни США не обладают наземными силами для борьбы с военной мощью России. Американцы должны это осознать», — написал Макгрегор.

Ранее бывший советник главы Пентагона Макгрегор указал на то, что Вашингтон допустил стратегический провал на Украине. По его словам, колоссальный просчет правительства США в отношении Москвы заключается в недооценке военных возможностей Российской армии.