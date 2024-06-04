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08:33, 4 июня 2024Бывший СССР

Боец рассказал о прикрывающихся украинскими мобилизованными поляках

Участник СВО: польские наемники прикрываются украинскими мобилизованными
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Боец 488-го гвардейского мотострелкового полка Сергей с позывным Марк рассказал о тактике польских наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил RT.

По его словам, поляки проводят штурм, после чего отступают и оставляют мобилизованных украинцев в качестве заслона. «Работают группами: пришли, накосорезили, шуму навели и ушли. Дальше наемники запускают "птичек": своих людей они берегут. Наши идут отбивать территорию — а там уже находятся обычные мобилизованные украинцы», — заявил участник специальной военной операции (СВО).

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Ленте.ру», что на стороне ВСУ воюет множество иностранных наемников. По его словам, речь идет, в частности, о гражданах Польши, Германии, Великобритании, а также других государств.

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      Марина Совина
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