Участник СВО: польские наемники прикрываются украинскими мобилизованными

Боец 488-го гвардейского мотострелкового полка Сергей с позывным Марк рассказал о тактике польских наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил RT.

По его словам, поляки проводят штурм, после чего отступают и оставляют мобилизованных украинцев в качестве заслона. «Работают группами: пришли, накосорезили, шуму навели и ушли. Дальше наемники запускают "птичек": своих людей они берегут. Наши идут отбивать территорию — а там уже находятся обычные мобилизованные украинцы», — заявил участник специальной военной операции (СВО).

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Ленте.ру», что на стороне ВСУ воюет множество иностранных наемников. По его словам, речь идет, в частности, о гражданах Польши, Германии, Великобритании, а также других государств.