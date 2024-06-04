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09:06, 4 июня 2024Интернет и СМИ

Известная телеведущая рассказала о чуть не стоившем ей жизни происшествии

Кей Берли

Кей Берли. Кадр: RTÉ / YouTube

Известная журналистка, ведущая британского телеканала Sky News Кей Берли рассказала о случае, который чуть не стоил ей жизни. Подробностями она поделилась в интервью газете The Times.

По словам Берли, инцидент произошел в июне 2023 года. «В прошлом году я вскочила с кровати, а в следующее мгновение проснулась вся в крови на полу в ванной. (...) Я слишком быстро встала с постели и просто отключилась в душе», — заявила журналистка.

Как объяснила Берли, в ванной у нее резко упало артериальное давление. «К счастью, я ударилась головой о стену, когда падала. Врач сказал, что, если бы я ударилась головой о дверной косяк, то все было бы кончено», — добавила Берли.

Ранее сообщалось, что канадская ведущая Келти Найт перенесла операцию по удалению матки из-за неизлечимого заболевания. Как уточнила телезвезда, ей диагностировали редкое заболевание крови — микроцитарную анемию.

Кей Берли работает на Sky News с 1988 года. Сейчас она ведет на канале утреннее шоу Kay Burley. Также журналистка является автором нескольких книг.

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      Олег Давыдов
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