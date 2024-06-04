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18:35, 4 июня 2024Силовые структуры

Бывшего инженера российского оборонного предприятия осудили за взлом компьютера

Суд в Ростове дал 3 года колонии экс-инженеру ОПК Шабурову за взлом компьютера

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего инженера предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Валерия Шабурова, взломавшего компьютер по месту своей работы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина, находясь по месту работы, отключил средство защиты компьютерной информации программно-технического комплекса, чтобы скопировать данные о ходе технологического процесса изготовления изделий на предприятии. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России»).

В итоге суд признал Шабурова виновным и приговорил его к трем годам колонии общего режима. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре России, на два года.

По результатам поданной на решение суда апелляционной жалобы приговор был оставлен без изменений.

Ранее в Москве сотрудники силовых структур пресекли преступную деятельность группы хакеров, которая незаконно раскрыла сведения об IT-компании, и задержали ее участников в трех российских регионах.

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