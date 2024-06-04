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12:07, 4 июня 2024Спорт

Cуперкомпьютер назвал фаворитов Евро-2024

Cуперкомпьютер назвал сборную Англии фаворитом чемпионата Европы-2024 по футболу

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Cуперкомпьютер статистической компании Opta назвал фаворитов чемпионата Европы 2024 года по футболу. Об этом сообщается на сайте компании.

По оценке суперкомпьюера, победителем турнира должна стать сборная Англии. Отмечается, что вероятность ее победы оценивается в 19,9 процента. Также в список фаворитов вошли национальные команды Франции (19,1 процента), Германии (12,4), Испании (9,6) и Португалии (9,2).

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Англии никогда не выигрывала чемпионат Европы. На прошедшем турнире команда дошла до финала, где проиграла сборной Италии в серии пенальти.

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      Анастасия Борисова
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