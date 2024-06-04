Дачникам назвали условия для получения миллиона рублей

Гаврилов: дачник получит миллион, если соседи сдали участок под сотовую вышку

Дачники могут получить миллион рублей и более в качестве компенсации, если их соседи сдали в аренду участок для установки вышки сотовой связи. Условия для получения этой суммы им назвал депутат Госдумы Сергей Гаврилов в разговоре с NEWS.ru.

По словам парламентария, в таком случае граждане имеют право требовать сноса вышки, так как земельный участок в жилом секторе не предназначен для строительства подобных объектов. Он отметил, что вышка может наносить вред здоровью живущих рядом людей и стать помехой для выгодной продажи недвижимости. «Если соседи сдали в аренду земельный участок в частном секторе под вышку сотовой связи и она находится слишком близко к вашему забору, это может вредить здоровью из-за облучения, обесценить дом и участок», — объяснил Гаврилов.

Депутат добавил, что, если договориться с соседом по даче не получается, на него можно пожаловаться в Роспотребнадзор и прокуратуру. В случае если удастся доказать причинно-следственную связь между установкой вышки и проблемами со здоровьем, можно не только добиться сноса конструкции, но и получить компенсацию от одного миллиона рублей.

Ранее дачников предупредили об опасных для жизни сорняках, которые могут расти на участке.