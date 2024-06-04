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17:02, 4 июня 2024Из жизни

Девушка покусала двоих полицейских

В США девушка покусала полицейских во время ареста

Фото: Paul Weaver / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В штате Пенсильвания, США, девушка покусала полицейских во время ареста. Об этом сообщает NBC 10 Philadelphia.

Сотрудники магазина спортивного инвентаря Dick’s позвонили в полицию, когда заметили, как пять девушек сложили товары с полок в свои сумки и вышли, не заплатив. Полицейские столкнулись с подозреваемыми на выходе из здания.

При задержании одна из них, 18-летняя Санни Рид, оказала жесткое сопротивление. Она пинала полицейских и до крови укусила двоих из них. Рид также удалось пару раз выскользнуть из наручников, пока ее наконец не обездвижили. Инцидент был снят нагрудной камерой одного из офицеров.

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После потасовки полицейские изъяли у девушек 54 товара общей стоимостью 1899 долларов (170,5 тысячи рублей). Им были предъявлены обвинения в краже. Рид также обвиняют в нападении, побеге и сопротивлении аресту. Двум укушенным ею полицейским потребовалась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в США голый мужчина сбежал в лес с трехлетней родственницей. Перед своим арестом беглец покусал соседа, который пытался его поймать.

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      Юлия Юткина
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