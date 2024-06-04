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15:28, 4 июня 2024Бывший СССР

Двух белорусов с квадрокоптерами задержали на границе с Литвой

Погранкомитет Белоруссии сообщил о задержании двух белорусов на границе с Литвой

Кадр: Telegram-канал Пограничный комитет Беларуси

В 500 метрах от границы Белоруссии с Литвой гродненские пограничники задержали двух мужчин на авто, которые везли с собой два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил пограничный комитет Белоруссии в Telegram.

Помимо беспилотников, у белорусов обнаружили пульты управления к ним, 18 аккумуляторных батарей, ноутбук и радиостанцию. Кроме того, в их домах нашли мастерскую для кустарного изготовления БПЛА, а также пять радиостанций, ноутбуки, GPS-трекеры, аккумуляторы для квадрокоптеров и предмет, схожий с пневматическим пистолетом.

При этом установлено, что один из мужчин ранее занимался незаконной предпринимательской деятельностью, а другой неоднократно привлекался к ответственности за нарушение законов о государственной границе.

Отмечается, что в Белоруссии с 1 апреля 2024 года запрещены ввоз, хранение, оборот, эксплуатация, изготовление и использование беспилотников без надлежащего разрешения.

Ранее погранкомитет Белоруссии сообщал, что сотрудники пограничной службы задержали нелегала из Хорватии, который пересек границу страны с ножом, двумя рюкзаками и наличными деньгами. По его словам, он пытался попасть в страну в поисках лучшей жизни.

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      Александр Курбатов
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