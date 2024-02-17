Хорват незаконно пересек границу Белоруссии с ножом

Хорват незаконно пересек границу Белоруссии в поисках лучшей жизни

В Белоруссии сотрудники пограничной службы задержали нелегала из Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба государственного пограничного комитета Белоруссии.

Гражданин Хорватии попытался незаконно пересечь границу со стороны Литвы 15 февраля. По его словам, он пытался попасть в страну в поисках лучшей жизни. Туда он пришел с двумя рюкзаками, ножом и наличными деньгами.

Хорват рассказал, что собирался остаться в Белоруссии или Российской Федерации и найти там работу.

В отношении мужчины возбудили административное дело по статье о нарушении государственной границы. Ему грозит штраф до 4000 белорусских рублей (примерно 113 тысяч рублей), а также депортация. В настоящий момент он находится в изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы.

Ранее сообщалось, что гражданка Литвы обратилась в Госпогранкомитет Беларуси с просьбой поискать ее сбежавшего из Литвы пса. Пограничники нашли собаку и вернули хозяйке.