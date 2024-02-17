Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:01, 17 февраля 2024Бывший СССР

Хорват незаконно пересек границу Белоруссии с ножом

Хорват незаконно пересек границу Белоруссии в поисках лучшей жизни
Белорусские пограничники

Белорусские пограничники. Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Белоруссии сотрудники пограничной службы задержали нелегала из Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба государственного пограничного комитета Белоруссии.

Гражданин Хорватии попытался незаконно пересечь границу со стороны Литвы 15 февраля. По его словам, он пытался попасть в страну в поисках лучшей жизни. Туда он пришел с двумя рюкзаками, ножом и наличными деньгами.

Хорват рассказал, что собирался остаться в Белоруссии или Российской Федерации и найти там работу.

В отношении мужчины возбудили административное дело по статье о нарушении государственной границы. Ему грозит штраф до 4000 белорусских рублей (примерно 113 тысяч рублей), а также депортация. В настоящий момент он находится в изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы.

Материалы по теме:
«Они скорее умрут в Европе, чем вернутся домой» Как мигранты на границе с Польшей изменили жизнь в Белоруссии
«Они скорее умрут в Европе, чем вернутся домой»Как мигранты на границе с Польшей изменили жизнь в Белоруссии
18 ноября 2021
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине. Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
21 апреля 2022

Ранее сообщалось, что гражданка Литвы обратилась в Госпогранкомитет Беларуси с просьбой поискать ее сбежавшего из Литвы пса. Пограничники нашли собаку и вернули хозяйке.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил, что ВСУ оставили Авдеевку из-за угрозы окружения. Почему он обвинил в сдаче города Запад?

      Китай объявил о нежелании сидеть сложа руки в условиях украинского конфликта

      Нидерланды призвали Европу прекратить ныть из-за возможной победы Трампа

      Старшего сына Кадырова наградили орденом и назначили министром

      Под Варшавой раздались похожие на сильные взрывы звуки

      В Европарламенте объяснили смысл запугивания российской угрозой

      Жителей российского региона предупредили об аномальных холодах

      Лондон обвинил российскую власть в смерти Алексея Навального

      Российский призер ЧЕ по фигурному катанию объявил о завершении карьеры

      Взрыв прогремел в раздевалке детской спортивной школы в Мелитополе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше