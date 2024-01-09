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17:03, 9 января 2024Из жизни

Пограничники вернули на родину сбежавшего в Белоруссию из европейской страны пса

Белорусские пограничники поймали сбежавшего из Литвы пса и вернули его хозяйке
СюжетВоры в законе:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Гражданка Литвы обратилась в Госпогранкомитет Белоруссии с просьбой поискать ее сбежавшего пса. Об этом пишет «Гродненская правда».

Литовка связалась с пограничниками через социальные сети и рассказала, что ее собака убежала от нее и пересекла границу с Белоруссией недалеко от города Сморгонь в Гродненской области. Женщина очень тревожилась о состоянии собаки из-за сильных холодов.

Сотрудники откликнулись на просьбу о помощи и вскоре нашли пса около пункта пропуска «Котловка» живым и здоровым. Животное поймали и вернули на родину, литовской стороне. Вскоре хозяйка воссоединилась с питомцем. «Мне передали собаку! Большое спасибо за помощь, мы очень благодарны — даже словами не передать», — написала жительница европейской страны в соцсетях.

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