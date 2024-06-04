Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:12, 4 июня 2024Наука и техника

Обнаружен разлагающий пластик грибок

Science of The Total Environment: в океане обнаружили разлагающий пластик грибок

Изображение: Annika Vaksmaa / NIOZ

Ученые Королевского института морских исследований Нидерландов и других научных учреждений обнаружили грибок, способный разлагать пластик в океане. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science of The Total Environment.

Грибок Parengyodontium album, обнаруженный на пластиковом мусоре в океане, продемонстрировал способность разлагать полиэтилен при условии предварительной обработки ультрафиолетовым (УФ) излучением.

Исследователи провели поиск разлагающих пластик микроорганизмов в горячих точках пластикового загрязнения в северной части Тихого океана. Из собранного пластикового мусора был выделен морской грибок, который вырастили в лаборатории на специальных пластиках, содержащих меченый углерод — изотопы 13 C.

Результаты показали, что Parengyodontium album разлагает полиэтилен со скоростью около 0,05 процента в день. Большая часть полиэтилена конвертируется в углекислый газ, но количество выделяемого парникового газа незначительно. Однако из-за необходимости УФ-излучения грибок может разлагать только тот пластик, что находится у поверхности моря.

Авторы полагают, что существуют пока еще не открытые виды микроорганизмов, которые способны разлагать пластик в более глубоких слоях океана.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о неготовности к ядерному конфликту с Россией

      Дачникам назвали способ защитить растения от вредителей

      Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G7

      Политолог указал на признак изменения отношений Украины и США

      Россиянам раскрыли план действий при краже курицы в поезде

      Rolls-Royce внука первого президента Татарстана остановили за нарушение

      Устроившего стрельбу из окна дома в Москве задержали

      В Сумской области сообщили о повреждении производственной инфраструктуры

      Россияне собрали сотни тонн мусора на «Чистых играх»

      В Европе резко подешевел газ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше