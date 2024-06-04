Обнаружен разлагающий пластик грибок

Science of The Total Environment: в океане обнаружили разлагающий пластик грибок

Ученые Королевского института морских исследований Нидерландов и других научных учреждений обнаружили грибок, способный разлагать пластик в океане. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science of The Total Environment.

Грибок Parengyodontium album, обнаруженный на пластиковом мусоре в океане, продемонстрировал способность разлагать полиэтилен при условии предварительной обработки ультрафиолетовым (УФ) излучением.

Исследователи провели поиск разлагающих пластик микроорганизмов в горячих точках пластикового загрязнения в северной части Тихого океана. Из собранного пластикового мусора был выделен морской грибок, который вырастили в лаборатории на специальных пластиках, содержащих меченый углерод — изотопы 13 C.

Результаты показали, что Parengyodontium album разлагает полиэтилен со скоростью около 0,05 процента в день. Большая часть полиэтилена конвертируется в углекислый газ, но количество выделяемого парникового газа незначительно. Однако из-за необходимости УФ-излучения грибок может разлагать только тот пластик, что находится у поверхности моря.

Авторы полагают, что существуют пока еще не открытые виды микроорганизмов, которые способны разлагать пластик в более глубоких слоях океана.