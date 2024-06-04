Истребители Финляндии прибыли на базу в Румынии

Семь истребителей Финляндии прибыли на базу в Румынии для участия в миссии НАТО

Семь истребителей Финляндии F/A-18 Hornet, а также около сотни военных прибыли на базу в Румынии для участия в миссии НАТО. Об этом сообщается на сайте финских Военно-воздушных сил (ВВС).

«Финские ВВС примут участие в совместной миссии НАТО по обороне Румынии в мирное время летом 2024 года. Финские истребители F/A-18 Hornet прибыли на базу "Михаил Когэлничану" в понедельник 3 июня», — отмечается в заявлении ведомства.

Данные силы примут участие в совместных учениях НАТО по противовоздушной обороне Air Shielding, которые пройдут с 3 июня по 31 июля. Это первые учения с участием вооруженных сил Финляндии.

Ранее стало известно, что МИД Финляндии захотел пересмотреть морскую границу с Россией после сообщений о том, что Москва может перенести ее в одностороннем порядке. Теперь Финляндия хочет контролировать морскую границу, взяв под наблюдение исходные географические координаты точек, от которых идет замер ширины территориального моря и пограничной зоны вдоль островов и побережья.