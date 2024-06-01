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22:30, 1 июня 2024Мир

Финляндия захотела пересмотреть морские границы с Россией

ERR: МИД Финляндии хочет пересмотреть морскую границу с РФ по исходной линии

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

МИД Финляндии захотел пересмотреть морскую границу с Россией после сообщений о том, что Москва хочет перенести ее в одностороннем порядке. Власти изучают исходную линию территориального моря, передает ERR.

Государственная граница Финляндии составляет 12 морских миль (около 22 километров от побережья), а экономическая зона страны выходит за пределы территориальных вод. Эта акватория примыкает к территориальному морю, ее границы согласовываются с государствами-соседями.

Теперь Финляндия хочет контролировать морскую границу, взяв под наблюдение исходные географические координаты точек, от которых идет замер ширины территориального моря и пограничной зоны вдоль островов и побережья.

Исходной линией признается воображаемая прямая, которая соединяет самые удаленные от побережья точки суши, островов, скал, равнин, отдельных камней, выступающих из воды. На финском побережье 54 такие точки. МИД страны хочет определить, необходимы ли им новые точки, а после инициируют расследование, где пройдет внешняя граница территориальных вод.

Ранее в ФСБ РФ заявили, что обстановка на российско-финской границе обострилась из-за односторонних решений Хельсинки. Теперь международное сотрудничество по линии пограничных служб России и Финляндии находится на минимальном уровне.

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      Александра Синицына
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