Кендалл Дженнер снялась на яхте в прозрачном платье без бюстгальтера

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер снялась в откровенном наряде без бюстгальтера и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица поделилась серией снимков с отдыха на яхте у берегов Майорки. На размещенных кадрах знаменитость позировала в облегающем прозрачном платье фиолетового цвета, сквозь ткань которой виднелась ее обнаженная грудь.

Пост знаменитости набрал почти четыре миллиона лайков. Поклонники восхитились внешним видом Дженнер и принялись писать комплименты в комментариях. «Самый естественный член семьи Кардашьян», «Отпуск, который нужен всем», «Потрясающая», «Ты выглядишь как ангел», «Самая красивая девушка в мире», — высказывались они.

В мае сообщалось, что Кендалл Дженнер снялась в купальнике для рекламы бренда нижнего белья Calzedonia. Тогда модель позировала в бикини зеленого цвета, который состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой.