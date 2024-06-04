Ким Кардашьян в одной рубашке оконфузилась на руках у мужчины

Американская телезвезда Ким Кардашьян оконфузилась на руках у мужчины. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

На размещенных фото 43-летняя знаменитость запечатлена во время рабочего перерыва в одной рубашке, оформленной вертикальными синими полосами, и тапках с меховой отделкой. Она держит в руках стакан с напитком. Также можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.

На другом фото ее поднял на руки парикмахер Крис Эпплтон, с которым бизнесвумен давно работает. Папарацци запечатлели момент, когда рубашка оголила ягодицы предпринимательницы.

В октябре прошлого года Ким Кардашьян рассказала о неудачном моменте во время конференции iConnections. Тогда для публичного выступления она надела укороченный топ, облегающие брюки, сапоги на шпильке и длинный жакет. По словам Кардашьян, в середине конференции она ощутила дискомфорт в области ягодиц.