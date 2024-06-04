Крис Дженнер уличили в фотошопе на снимке в купальнике

Пользователи сети уличили американскую бизнесвумен Крис Дженнер в фотошопе на снимке в откровенном виде. Соответствующие комментарии появились на платформе Reddit.

На размещенном кадре 68-летняя предпринимательница запечатлена позирующей в море вместе со своей подругой, актрисой Шелли Азофф. Дженнер предстала перед камерой в бикини, бюстгальтер которого оформлен принтом «горох», а также в серой соломенной шляпе и черных солнцезащитных очках.

Юзеры обратили внимание на неестественную форму груди знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Не уверен насчет пластики, но определенно много фотошопа! Возможно, и то, и другое», «Это один из худших фотошопов, которые я когда-либо видел», «Какой провал», «Эта фотография настолько отредактирована, что трудно сказать, увеличила она грудь или нет», «Безумие», — высказывались они.

В январе сообщалось, что Крис Дженнер вернулась к старому имиджу и развеселила фанатов. Тогда бизнесвумен поделилась роликом, где она приняла участие в рекламе печенья Oreo. В кадре Дженнер предстала в черной кофте и приталенном красном жакете с золотистыми пуговицами.