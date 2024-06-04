Крупнейшие банки России обменяются данными о клиентах в своих приложениях

Четыре банка РФ запланировали объединить данные о счетах клиентов в приложениях

Четыре крупнейших российских банка решили провести обмен данными о счетах клиентов, чтобы они отображались в приложениях кредитных организаций. Об этом представители банков рассказали РБК.

Благодаря внедрению технологии открытых API (инструмент для быстрой и безопасной передачи данных), пользователи смогут в приложении одного банка видеть информацию о счетах в другом и управлять своими средствами и продуктами, открытыми в разных кредитных организациях, в режиме «одного окна». Это также позволит пользователям получать более выгодные предложения от банков и сэкономить время на получение справок и выписок о своих счетах и договорах, считает директор по развитию открытых данных и экосистем «Ассоциации Финтех» (АФТ) Анастасия Каючкина.