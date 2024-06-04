В Госдуме высказались о легализации майнинга в России

Депутат Делягин поддержал легализацию майнинга в России

Желание Министерства финансов России признать майнинг экономической деятельностью и присвоить ему код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) понятно, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. О возможном узаконивании добычи криптовалют парламентарий высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Если экономическая деятельность легализована, то, значит, сразу после этого ее облагают налогами. Строго говоря, это правильно. Вряд ли это принесет в казну значимые деньги. Тем не менее некоторые денежные поступления будут», — отметил Делягин.

По словам депутата, было бы хорошо, если бы налог с майнинга поступал в местный бюджет.

«Хотя майнеры используют электроэнергию, которая является федеральным ресурсом. Минфин на основании этого может эти деньги забрать в федеральный бюджет. Но это, что называется, будет следующий этап. Пока необходимо признать, что то, что существует, действительно существует», — добавил он.

В Российской Федерации эскорт является официально признанным ОКВЭД — видом официальной деятельности, разумеется, без сопутствующих услуг. А майнинг до сих пор не признается Михаил Делягин заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Ранее стало известно, что Минфин России поддерживает инициативу об официальном признании майнинга и присвоении ему кода общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя директора департамента финансовой политики ведомства Османа Кабалоева.

26 марта с инициативой об официальном признании майнинга также выступили в Минэнерго России. В Минэкономразвития страны тогда ее поддержали.