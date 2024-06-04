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18:28, 4 июня 2024Из жизни

Лишенный водительских прав мужчина явился на судебное заседание за рулем

В США лишенный водительских прав мужчина явился на заседание суда за рулем

Фото: Maxwell Ridgeway / Unsplash

В штате Мичиган, США, мужчина, чье водительское удостоверения изъяли, подключился к судебному заседанию по видеосвязи, будучи за рулем. Об этом сообщает Fox 2 Detroit.

Кори Харрис был лишен водительских прав за неуплату алиментов еще в 2010 году и в октябре 2023 года попался полицейским, будучи за рулем. На судебное заседание по этому делу, назначенное на 15 мая 2024 года, он явился через платформу Zoom с водительского сиденья. Во время звона он припарковал машину у больницы. Ошеломленный судья Седрик Симпсон бросил ручку на стол и уточнил, действительно ли мужчина находится за рулем без документов. Только в тот момент Харрис понял, что произошло, и разинул рот.

Судья Симпсон приказал обвиняемому сдаться в местную тюрьму до 18:00 того дня, в которое проходило заседание. До этого Харрис находился на свободе под залог. После окончательного решения судьи мужчина запрокинул голову и прошептал: «Боже мой». Государственный адвокат Харриса тщетно пыталась опротестовать решение, заявив, что заключать в тюрьму за ненасильственные преступления неправильно.

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Однако позднее телеканал WXYZ-TV выяснил, что в деле мужчины виновата канцелярская ошибка. Судья восстановил действие водительских прав Харриса еще в 2022 году, однако соответствующий протокол не дошел до полиции, поэтому в их базе данных обвиняемый числился как лишенных прав на вождение автомобиля. Харрис провел в тюрьме два дня и вернулся на слушание с доказательствами своей невиновности. Он добавил, что в момент судебного заседания вез в больницу жену, которой было плохо.

Ранее сообщалось, что в США невиновного приговорили к 76 годам тюрьмы из-за показаний слепого очевидца. Мужчине удалось выйти из-за решетки только спустя 12 лет, благодаря доказательствам организации The Exoneration Project (Проект «Оправдание»).

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      Юлия Юткина
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