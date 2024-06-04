Людей с несколькими болезнями предупредили об опасности томатного сока

Диетолог Разаренова: томатный сок опасен при гастрите и болезнях почек

Томатный сок может усугубить симптомы гастрита и быть опасен для людей с болезнями почек. Об этом предупредила диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова в интервью «Радио Sputnik».

Врач подчеркнула, что томатный сок невероятно полезен, так как помимо витаминов и минералов содержит антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами, снижают уровень холестерина и поддерживают здоровье сердца и сосудов. Однако напиток подходит не всем, а некоторым людям от него лучше совсем отказаться, считает Разаренова.

У людей с гастритом, а также с язвенной или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью этот продукт может усугубить симптомы из-за своей высокой кислотности Александра Разаренова гастроэнтеролог

Специалистка добавила, что из-за калия томатный сок представляет опасность для пациентов с заболеваниями почек. Также после этого напитка люди с непереносимостью глютена могут испытывать недомогание. «Томатный сок может взаимодействовать с определенными препаратами, поэтому людям, регулярно принимающим лекарства, следует проконсультироваться со специалистом перед его употреблением», — отметила Разаренова.

Покупной томатный сок не рекомендуется при диабете и ожирении, так как производители часто добавляют в него много сахара. Кроме того, врач предупредила, что избыток соли в пакетированных напитках способен навредить людям с заболеваниями сердца и сосудов.

Ранее специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников назвал опасные в жару напитки. По его мнению, в жаркую погоду не следует пить сладкую газировку, крепкий чай и кофе.