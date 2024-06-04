Макрона предупредили о возможном ударе Путина из-за решения по Украине

WP: Путин может ответить Макрону ударом по французским инструкторам на Украине

Президент России Владимир Путин может принять ответные меры на решение французского коллеги Эммануэля Макрона об отправке военных инструкторов на Украину. Об этом предупредил колумнист издания The Washington Post (WP) Ли Хокстадер.

По его словам, российский лидер может нанести удар по французским инструкторам на территории республики, чтобы унизить Макрона, который стал одним из самых агрессивно настроенных к России западных лидеров.

Кроме того, полагает журналист, такое решение может вызвать негодование у французского общества, которое не готово встречать гробы с погибшими на Украине военными.