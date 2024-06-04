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02:14, 4 июня 2024Мир

Макрона предупредили о возможном ударе Путина из-за решения по Украине

WP: Путин может ответить Макрону ударом по французским инструкторам на Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент России Владимир Путин может принять ответные меры на решение французского коллеги Эммануэля Макрона об отправке военных инструкторов на Украину. Об этом предупредил колумнист издания The Washington Post (WP) Ли Хокстадер.

По его словам, российский лидер может нанести удар по французским инструкторам на территории республики, чтобы унизить Макрона, который стал одним из самых агрессивно настроенных к России западных лидеров.

Кроме того, полагает журналист, такое решение может вызвать негодование у французского общества, которое не готово встречать гробы с погибшими на Украине военными.

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      Марина Совина
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