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09:49, 4 июня 2024Мир

Министр обороны Норвегии обеспокоился скоростью роста сил Российской армии

Кристофферсен: у НАТО есть 2-3 года, прежде чем ВС РФ восстановят силы для атак

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

У альянса НАТО есть лишь два-три года, прежде чем Вооруженные силы России (ВС РФ) полностью восстановят собственные запасы вооружений и способность проводить полномасштабные атаки. Об этом в интервью Bloomberg заявил министр обороны Норвегии, генерал Эйрик Кристофферсен.

«В какой-то момент кто-то спрогнозировал, что [восстановление российских запасов и возможностей армии] займет 10 лет, но я думаю, что мы вернулись [к цифрам в 2-3 года] из-за промышленной базы, которая сейчас есть в России», — отметил высокопоставленный военачальник.

Кристофферсен также призвал союзников по НАТО ускорить реализацию планов по модернизации собственных структур и восстановлению собственных запасов вооружений, «чтобы убедиться в готовности альянса» к реагированию на угрозы. Вместе с тем он отметил, что на данный момент члены западного оборонного блока испытывают большие проблемы с военными производственными мощностями и системой закупок, «не предусмотренной к принятию быстрых решений».

Ранее экс-замгенсека НАТО и замгоссекретаря США Роуз Гетемюллер заявила, что риск прямой конфронтации между Россией и НАТО равен нулю, поскольку Североатлантический альянс никогда не нападет на Россию. Она признала, что российская специальная военная операция на Украине вызывает беспокойство у западных представителей. В то же время, что касается НАТО, то «речь идет исключительно об обороне, а не об агрессии», добавила она.

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      Виктория Кондратьева
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