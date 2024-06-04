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07:04, 4 июня 2024Мир

Экс-замгенсека НАТО оценила риск прямой конфронтации с Россией

Экс-замгенсека НАТО Гетемюллер: риск прямой конфронтации с Россией равен нулю
СюжетРоссия и НАТО:

Риск прямой конфронтации между Россией и НАТО равна нулю, поскольку Североатлантический альянс никогда не нападет на Россию. Такую оценку в разговоре с РИА Новости дала экс-замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер.

Она подчеркнула, что Североатлантический альянс является оборонительным блоком, который «никогда не будет действовать агрессивно». Гетемюллер признала, что российская специальная военная операция на Украине вызывает беспокойство. В то же время, что касается НАТО, то «речь идет исключительно об обороне, а не об агрессии», добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации. Представитель Кремля назвал Североатлантический альянс фактором дестабилизации на Европейском континенте, отметив, что он не способствует региональной стабильности.

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      Марина Совина
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