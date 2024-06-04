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14:01, 4 июня 2024Силовые структуры

Минюст передал ФСБ результаты проверки певца Шевчука после его выступления в ОАЭ

Минюст РФ передал ФСБ итоги проверки певца Шевчука после его вступления в Дубае

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Минюст России передал ФСБ результаты проверки в отношении лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, проведенной по заявлению общественников после его выступления на концерте в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В департаменте по защите национальных интересов от внешнего влияния ведомства решили, что речь музыканта, в которой председатель движения «Совет отцов России» Андрей Згонников увидел призывы к экстремизму, будет принята во внимание в ФСБ и, возможно, понадобится спецслужбам в их работе.

Заявление, направленное Згонниковым в Генпрокуратуру, все еще находится на рассмотрении в надзорном ведомстве.

«Ничего не боюсь, потому что я не иноагент и таковым не являюсь. Я никаких денег, ничего не брал», — заявил музыкант, комментируя информацию о жалобе Згонникова.

Шевчук назвал общественника «несчастным двоечником». «Потому что он не знает истории — что тяжелые времена кончаются светлыми, светлые времена кончаются тяжелыми», — высказался он об общественнике, пожаловавшемся на него в Минюст. Музыкант также заявил, что «безграмотная серость» любит «запрещать и уничтожать», так как от этого чувствует себя лучше.

В мае сообщалось, что Згонников написал на Шевчука, который, по его словам, «раскачивает ситуацию внутри страны», заявление в Генпрокуратуру и Минюст. Он просил проверить артиста по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» после его слов во время концерта в Дубае. Шевчук заявил о том, что все и всегда заканчивается революцией.

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      Любовь Ширижик
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