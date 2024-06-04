Мировые Центробанки нарастили закупки золота

Мировые Центробанки в апреле увеличили свои запасы золота на 32,7 тонны

Мировые Центробанки в апреле увеличили запасы золота на 32,7 тонны, следует из предварительной оценки World Gold Council (WGC), которую приводит «Интерфакс».

Объемы пополнения регуляторами золотовалютных резервов выросли по сравнению с данными за март текущего года более чем вдвое. Это произошло несмотря на резкое замедление приобретения драгметалла Китаем (с 5 до 1,9 тонны).

Лидером по закупкам золота вновь оказалась Турция (7,9 тонны), в топ-5 также вошли Индия (5,6 тонны), Польша (4,7 тонны), Сингапур (4,2 тонны) и Россия (3,1 тонны). При этом его суммарные продажи составили всего 2,9 тонны.

По словам аналитика WGC Кришана Гопола, апрельская статистика говорит о том, что мировые ЦБ «переварили» ралли цен на золото и продолжают стратегический курс на пополнение своих запасов. Одной из причин такой тенденции ранее называли стремление к дедолларизации резервов и увеличению в них доли золота как альтернативы доллару на фоне резко разросшегося госдолга США.