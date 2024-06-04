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13:22, 4 июня 2024Бывший СССР

На сватовско-кременском направлении заметили бойцов «Азова»

Марочко: на сватовско-кременское направление перебросили бойцов «Азова»
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Бойцов батальона «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) перебросили на сватовско-кременское направление. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, после начала наступления российских военных в Харьковской области украинское командование «закидывало пушечным мясом» российские подразделения. Однако такие действия позволили Вооруженным силам Украины (ВСУ) подготовить бойцов для штурмовых действий.

«В частности, более активно этим занимались националистические, радикальные движения на Украине, в том числе запрещенный в России "Азов" поставил довольно-таки солидную партию свежего, но уже обученного "пушечного мяса" именно на сватовско-кременской участок», — рассказал Марочко. По его словам, на данный участок фронта бойцы «Азова» прибыли в начале июня.

Ранее экс-военнослужащий сообщил, что ВСУ безуспешно попытались пойти в контрнаступление на сватовско-кременском направлении. Он подчеркнул, что такие контратаки на рубежах ЛНР приводят к необоснованно большим потерям среди личного состава, но командование украинской армии продолжает «бросать подчиненных на амбразуры».

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      Александр Курбатов
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