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12:53, 4 июня 2024Мир

На Западе заявили о приближении завершающей стадии конфликта на Украине

Профессор Робертс: украинский конфликт близится к финальной фазе

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Конфликт на Украине близится к завершающей стадии. Об этом заявил профессор университета Корка в Ирландии Джеффри Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Я думаю, что конфликт, вероятно, находится в финальной фазе», — заверил эксперт.

По словам профессора, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет никаких шансов на победу. Он подчеркнул, что украинская армия продержится еще некоторое время только благодаря помощи от Запада.

Робертс уточнил, что ВСУ будут продолжать нести колоссальные потери и отступать по всей линии фронта, поэтому лучшим вариантом завершения конфликта стали бы переговоры о мире.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис раскрыл причину отъезда президента Украины Владимира Зеленского из Киева. Он уверен, что украинский лидер покинул страну из-за тяжелого положения в столице.

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      Виктория Кондратьева
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