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14:06, 4 июня 2024Путешествия

Направлявшиеся в Египет россияне застряли в аэропорту без еды и воды

Направлявшиеся в Хургаду россияне застряли в Шереметьево без еды и воды

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Российские туристы, направлявшиеся в Египет, застряли в аэропорту Шереметьево без еды и воды. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирами авиакомпании AlMasria, которые должны были вылететь из Москвы в Хургаду еще в 00:40 вторника, 4 июня. Отдыхающих предупредили о переносе полета на 09:40.

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«Люди приехали в аэропорт к четырем-пяти часам утра, но теперь новое время на табло — 19:15», — говорится в сообщении.

По словам одной из туристок, ни напитков, ни питания им до сих пор не предложили. Сейчас иногородние пассажиры ждут автобуса, который должен отвезти их в отель.

Ранее летевшей в самолете с ребенком россиянке аннулировали билеты из-за технической ошибки. Девушка и ее девятилетний сын следовали из Чебоксар в Калининград с пересадкой в Москве. До пункта назначения семья добралась без происшествий, но проблемы начались позже.

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      Фариза Бацазова
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