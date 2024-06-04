Направлявшиеся в Египет россияне застряли в аэропорту без еды и воды

Направлявшиеся в Хургаду россияне застряли в Шереметьево без еды и воды

Российские туристы, направлявшиеся в Египет, застряли в аэропорту Шереметьево без еды и воды. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирами авиакомпании AlMasria, которые должны были вылететь из Москвы в Хургаду еще в 00:40 вторника, 4 июня. Отдыхающих предупредили о переносе полета на 09:40.

«Люди приехали в аэропорт к четырем-пяти часам утра, но теперь новое время на табло — 19:15», — говорится в сообщении.

По словам одной из туристок, ни напитков, ни питания им до сих пор не предложили. Сейчас иногородние пассажиры ждут автобуса, который должен отвезти их в отель.

Ранее летевшей в самолете с ребенком россиянке аннулировали билеты из-за технической ошибки. Девушка и ее девятилетний сын следовали из Чебоксар в Калининград с пересадкой в Москве. До пункта назначения семья добралась без происшествий, но проблемы начались позже.

