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09:19, 4 июня 2024Ценности

Назван самый модный цвет лета 2024 года

В NYP назвали сливочно-желтый самым модным цветом лета 2024 года
Ратаковски Эмили

Ратаковски Эмили. Фото: Ron Adar / Globallookpress.com

Модные критики и популярные блогеры назвали самый трендовый цвет лета 2024 года. Соответствующий материал публикует издание New York Post (NYP).

Речь идет о приглушенном сливочно-желтом цвете с легким бежевым отливом, напоминающим оттенок сливочного масла. Выяснилось, что в ассортименте многих брендов, как массмаркетовых, так и люксовых, появились одежда, обувь и аксессуары упомянутого оттенка. Кроме того, инфлюэнсеры все чаще добавляют в свой гардероб желтые вещи.

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Блогерша Изабель Мишель, например, позировала перед камерой в мини-платье Shein сливочно-желтого цвета, а Мэдисон Линн предпочла оверсайз-рубашку в полоску того же оттенка. Тенденции последовали и знаменитости, в том числе певица Рианна, супермодель Эмили Ратаковски и актриса Обри Плаза.

В мае стало известно, что противоречивые брюки стали модными у молодежи.

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      Карина Черных
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