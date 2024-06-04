Немецкий историк предрек достижение целей России на Украине

Немецкий историк Баберовски: Россия достигнет целей на Украине

Россия достигнет поставленных целей и выполнения своих требований в ходе боевых действий на Украине. Такое развитие событий предрек немецкий историк и профессор Университета Гумбольдта в Берлине Йорг Баберовски в беседе с журналом Spiegel.

«Я не понимаю, почему немецкая общественность говорит о поставках оружия, но не о том, что нужно сделать после окончания войны. В какой-то момент наступит момент усталости от войны. Я боюсь, что [президент России Владимир] Путин воспользуется этим. В конце концов он получит то, что требует», — заявил историк.

Баберовски отметил, что у России «нет средств, чтобы завоевать Украину», однако российское руководство делает ставку на изматывание Киева и его партнеров. Вследствие этого союзники Украины «зададутся вопросом, как долго они хотят оставаться втянутыми в эту войну».

По словам историка, у Украины не хватает человеческих ресурсов, и страна впадает во все большую зависимость от западного оружия. Баберовски добавил, что оно нуждается в замене и ремонте, однако усомнился в том, что «американцы и европейцы захотят предоставлять эти услуги в долгосрочной перспективе».

Ранее профессор университета Корка в Ирландии Джеффри Робертс заявил, что украинский конфликт близится к завершающей стадии.