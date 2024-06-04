Обливший возлюбленную кислотой россиянин получил срок

Житель Кубани, обливший возлюбленную серной кислотой, получил 9 лет колонии

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края приговорил местного жителя Артема Харитонова, облившего возлюбленную серной кислотой, к девяти годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Жителя Кубани признали виновным в преступлении по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Следствие и суд установили, что 30 августа 2023 года он подошел на улице к своей бывшей возлюбленной и вылил на нее жидкость, которую нашел на свалке. Потерпевшая получила химические ожоги.

На суде Харитонов признал вину и объяснил свой поступок обидой на возлюбленную. Его обязали выплатить потерпевшей миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге женщину избили и заставили выпить жидкость для розжига.