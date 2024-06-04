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12:09, 4 июня 2024Наука и техника

Обнаружены останки крупных древних животных Северной Америки

Frontiers in Mammal Science: обнаружены останки крупных животных Америки

Фото: Roselle Chen / Reuters

Ученые Смитсоновского национального музея естественной истории в Вашингтоне обнаружили останки крупных млекопитающих Северной Америки, живших 50 000 лет назад, в конце последней ледниковой эпохи. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Mammal Science.

Палеонтологи использовали метод ZooMS (зооархеология с помощью масс-спектрометрии) для анализа коллагена в костях из коллекции музея. Кости были извлечены из пяти археологических мест в Колорадо, датированных поздним плейстоценом и началом голоцена (около 13-10 тысяч лет назад). Останки были сильно фрагментированы, поэтому их невозможно отнести к какому-либо виду или таксономической группе традиционными зооархеологическими методами.

Кости древних животных содержат коллаген — белок, который разлагается в течение очень длительного времени. Масс-спектрометрия, позволяющая идентифицировать молекулы по молекулярной массе их частей, дает возможность определить аминокислотные последовательности коллагена и идентифицировать животных по небольшим фрагментам костей.

Несмотря на значительное разрушение, 80 процентов проанализированных костей сохранили достаточное количество коллагена для идентификации, что позволило определить такие виды, как бизон, мамонт, представители семейства верблюдовых и, возможно, мастодонт.

Авторы подчеркивают, что метод ZooMS позволил получить полезную таксономическую информацию из 80 процентов проанализированного материала, что подчеркивает потенциал этого метода для исследования музейных коллекций и изучения взаимодействий человека и мегафауны в позднем плейстоцене Северной Америки.

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      Александр Еникеев
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