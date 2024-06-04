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09:28, 4 июня 2024Россия

Омбудсмен рассказала о судьбе потерявших обоих родителей после «Крокуса» детей

Омбудсмен Ярославская: потерявшие родителей после «Крокуса» дети под опекой

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Дети, которые после теракта в «Крокусе» потеряли обоих родителей или единственного родителя, сейчас находятся под опекой в своих же семьях. О судьбе несовершеннолетних рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, ее цитирует РИА Новости.

«Специалисты соцзащиты и семейных центров оказывают всяческую поддержку, в том числе психологическую, этим семьям, потому что надо людям помочь отгоревать потерю ближних. Эти семьи стоят на особом контроле, и любая просьба от них находит отклик в департаменте добрых дел», — сказала омбудсмен.

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22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек.

Как рассказывала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, девять детей из шести семей остались сиротами после теракта в подмосковном «Крокусе». Жертвами теракта стали шесть детей, еще семеро пострадали.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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