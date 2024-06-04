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13:36, 4 июня 2024Мир

Песков назвал США вражеской страной

Песков: Россия для США — вражеская страна, как и США для России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россия в настоящее время является для США вражеской страной, как и США для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы сейчас для них являемся вражеской страной, как и они для нас», — отметил официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал новость о том, что Госдепартамент США изъял паспорт у планировавшего лететь в Россию отставного разведчика Скотта Риттера.

Пресс-секретарь президента России также сообщил, что не знает деталей произошедшего, однако предположил, что на бывшего сотрудника спецслужб могут распространяться ограничения, тем более когда речь идет о поездке «во вражескую страну».

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      Елизавета Мытарева
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