Песков прокомментировал сообщения об изъятии паспорта Риттера

Песков: в Кремле знают, что Скотту Риттеру помешали поехать на ПМЭФ

Москва знает, что власти США помешали поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) бывшему офицеру разведки Корпуса морской пехоты Скотту Риттеру, но детальными подробностями не владеет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Видели это сообщение в Кремле, но там просто нужно знать детали. Мы вряд ли с вами знаем детали, тут огульно что-то кричать не хочется. Он бывший сотрудник спецслужб, поэтому на него могут распространяться определенные ограничения на выезд за границу, тем более во вражескую страну», — заявил пресс-секретарь президента России.

Ранее Риттер назвал спланированной акцией правительства США изъятие его паспорта перед полетом в Россию для участия в ПМЭФ. «Это было запланированной засадой. Я имею в виду, что это не было спонтанным административным решением. Это был запланированный акт со стороны правительства США», — сказал он.

4 июня Госдепартамент США изъял паспорт у планировавшего лететь в Россию отставного разведчика. Аналитик уточнил, что его задержали трое полицейских во время посадки на рейс, сославшись на «приказ Госдепа». Вещи Риттера в срочном порядке были выгружены из лайнера, а его самого вывели из аэропорта в Нью-Йорке.